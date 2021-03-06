Роналду может не сыграть с "Лацио" ради матча с "Порту" в Лиге Чемпионов

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может не сыграть в сегодняшнем матче против "Лацио".

По сведениям Football Italia, 36-летний португалец испытывает небольшие проблемы со здоровьем, поэтому не готов к матчу на сто процентов.

Таким образом, клуб может поберечь Роналду ради ответной игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" (первый матч - 1:2), которая состоится 9 марта.

В этом сезоне на счету Роналду 27 голов и четыре ассиста в 30 матчах.

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