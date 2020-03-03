Роналду может не сыграть с "Миланом" из-за болезни матери



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду срочно вылетел в Португалию, так как его мать Долореш перенесла инсульт, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, футболист должен прибыть на Мадейру сегодня вечером. В данный момент мама игрока находится под наблюдением врачей.

Таким образом, форвард может не сыграть в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом", который состоится завтра, 4 марта. Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц".

Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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