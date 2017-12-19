Роналду может обойти Ди Стефано и стать лучшим бомбардиром "Реала" в Эль Класико

Теги криштиану роналдуреал мадридбарселона

Роналду может обойти Ди Стефано и стать лучшим бомбардиром "Реала" в Эль КласикоВ ближайшую субботу форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду может установить очередное достижение.

Так, 32-летний португалец имеет реальный шанс стать лучшим бомбардиром своего клуба в истории противостояний с каталонской "Барселоне", обойдя таким образом легендарного Альфредо Ди Стефано, отметившегося в Эль Класико 18 забитыми мячами. На сегодняшний день Роналду забил "сине-гранатовым" всего на один мяч меньше, нежели легенда "сливочных".

Напомним, против "Барселоны" Роналду хочет сыграть вместе с Бэйлом и Бензема в атаке. | soccernews.ru

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