Роналду может остаться в "Реале"

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Роналду может остаться в "Реале"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду все еще может продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на Premium Sport, вариант, при котором 33-летний форвард останется в королевском клубе, нельзя исключать. Переговоры между португальцем и "сливочными" по новому контракту игрока еще могут возобновиться.

Напомним, агент Роналду вылетел в Мадрид на встречу с Пересом. | soccernews.ru

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