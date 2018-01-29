Роналду может остаться в "Реале" из-за отсутствия по нему достойного предложения

Теги криштиану роналдуреал мадридфлорентино перес

Роналду может остаться в "Реале" из-за отсутствия по нему достойного предложенияВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду может остаться в своем клубе из-за отсутствия по нему достойного предложения.

Так, по сведениям испанской прессы, за своего 32-летнего нападающего президент "сливочных" Флорентино Перес желает выручить не менее 150-ти миллионов евро. Однако проблемой на пути расставания с португальцем может стать то, что на сегодняшний день ни один из европейских клубов не готов выложить за него даже 100 миллионов евро.

Напомним, Тевес сравнил Роналду и Месси. | soccernews.ru

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