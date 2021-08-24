Роналду хочет перейти в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Капитан сборной Португалии и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен покинуть итальянский клуб.

Как сообщает L’Equipe, нападающий уже сказал об этом своему окружению. Португалец понимает, что лишь несколько клубов в мире могут позволить себе этот переход.

По информации источника, в последние несколько дней Криштиану со своими агентами расматривает вариант с трансфером в "Манчестер Сити".

Также отмечается, что Роналду уже разговаривал с несколькими футболистами "Сити", что узнать обстановку в клубе.

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