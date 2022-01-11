Роналду может перейти в ПСЖ

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает издание Le 10 Sport.

По информации источника, руководство парижан ищет возможности для усиления состава из-за скорого ухода нападающего Килиана Мбаппе.

Отмечается, что "ПСЖ" приложить усилия, если Роналду будет готов уйти из стана "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что португалец недоволен положением дел в "МЮ" и уже обсуждал свое будущее с агентом Жорже Мендешем.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

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