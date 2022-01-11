Роналду может перейти в ПСЖ

Теги псжманчестер юнайтедкриштиану роналдутрансферы

Роналду может перейти в ПСЖ

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает издание Le 10 Sport.

По информации источника, руководство парижан ищет возможности для усиления состава из-за скорого ухода нападающего Килиана Мбаппе.

Отмечается, что "ПСЖ" приложить усилия, если Роналду  будет готов уйти из стана "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что португалец недоволен положением дел в "МЮ" и уже обсуждал свое будущее с агентом Жорже Мендешем.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

Также не пропустите: "Аякс" интересуется украинским вратарем. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какой номер Смолов возьмет в московском "Динамо"

Стало известно, какой номер Смолов возьмет в московском "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов