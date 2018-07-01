Роналду может перейти в "Ювентус"

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Роналду может перейти в "Ювентус"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может перейти в "Ювентус", сообщает Tuttosport.

По информации источника, агент звёздного футболиста Жорже Мендеш активно контактирует с "бьянконери".

Напомним, что "Реал" готов продать 33-летнего Роналду за 120 миллионов евро.

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