Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед"

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть стан "красных дьяволов".

Как сообщает Daily Express, если манкунианцы не сумеют квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, то португальский бомбардир, скорее всего, начнет поиски новой команды.

По информации источника, Роналду не намерен тратить последние годы своей игровой карьеры, играя в Лиге Европы.

После 11 туров "Манчестер Юнайтед" находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 очков.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Вернулся домой, говорите??... Командные приоритеты превыше всего??... Ну, ну... Вот оно очередное подтверждение суперэгоизма и того, что именно он вредит всем командам, где " играет"... Турин ещё не забыл... Все как я и говорил... Тьфу, тварь португальская...

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