Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть стан "красных дьяволов".
Как сообщает Daily Express, если манкунианцы не сумеют квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, то португальский бомбардир, скорее всего, начнет поиски новой команды.
По информации источника, Роналду не намерен тратить последние годы своей игровой карьеры, играя в Лиге Европы.
После 11 туров "Манчестер Юнайтед" находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 очков.
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|Команда
|М
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18