Роналду может попасть в команду года FIFA 20 в качестве 12-го игрока

Теги криштиану роналдуроберт левандовскихаким зиешрахим стерлингэден азар

Роналду может попасть в команду года FIFA 20 в качестве 12-го игрока

Компания EA Sports дала старт голосованию за 12-го игрока для символической сборной года в FIFA 20.

На одно место претендуют пять звёздных футболистов.

Это португалец Криштиану Роналду ("Ювентус"), поляк Роберт Левандовски ("Бавария"), марокканец Хаким Зиеш ("Аякс"), англичанин Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") и бельгиец Эден Азар ("Реал").

Как выглядит стартовый состав команды FIFA 20 зацените здесь.

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Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й

Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й

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