Роналду может пропустить матч с "Кальяри"

Участие нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 37-го тура Серии А против "Кальяри" находится под вопросом.

По информации La Gazzetta dello Sport, тренерский штаб "старой синьоры" может не включить португальца в заявку на игру, чтобы он отдохнул.

Матч "Кальяри" - "Ювентус" состоится в среду, 29 июля, в 22:45 по московскому времени.

Туринцы уже стали чемпионами, поэтому грядущая встреча не имеет турнирного значения.

35-летний Роналду в текущем сезоне забил 35 мячей и сделал 7 ассистов в 44 играх.

Форвард продолжает бороться за звание лучшего бомбардира Серии А и "Золотую бутсу", отставая от лидирующего Чиро Иммобиле на три гола.

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