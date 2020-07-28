Роналду может пропустить матч с "Кальяри"
Участие нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 37-го тура Серии А против "Кальяри" находится под вопросом.
По информации La Gazzetta dello Sport, тренерский штаб "старой синьоры" может не включить португальца в заявку на игру, чтобы он отдохнул.
Матч "Кальяри" - "Ювентус" состоится в среду, 29 июля, в 22:45 по московскому времени.
Туринцы уже стали чемпионами, поэтому грядущая встреча не имеет турнирного значения.
35-летний Роналду в текущем сезоне забил 35 мячей и сделал 7 ассистов в 44 играх.
Форвард продолжает бороться за звание лучшего бомбардира Серии А и "Золотую бутсу", отставая от лидирующего Чиро Иммобиле на три гола.
Не пропустите: Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Спартак" собирается купить трёх футболистов этим летом
-
Ловрен обратился к болельщикам "Зенита"
-
Роналду может пропустить матч с "Кальяри"
-
РПЛ опубликовала календарь на следующий сезон
-
Дмитрий Черышев отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к Денису
-
В "Реале" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
-
"Ливерпуль" определился с заменой для Ловрена
-
"Бавария" и "Интер" могут совершить обмен игроками
-
Фабрегаса зовут в Катар
-
"Урал" утвердил Матвеева главным тренером
-
"Милан" предложит "Локомотиву" новый вариант сделки по Алексею Миранчуку
-
"Зенит", "Краснодар" и киевское "Динамо" поспорят за игрока "Крыльев Советов"
-
Слуцкий высказался о своём тренерском уровне
-
Стала известна зарплата Урунова в "Спартаке"
-
"Зенит" сообщил об уходе 10 футболистов
-
"Реал" нацелился на защитника "Севильи"
-
"Динамо" сделало предметное предложение Кокорину
-
У Жиркова есть два варианта продолжения карьеры
-
"Милан" презентовал новую форму
-
"Динамо" показало, как Суркис уговорил Луческу остаться в команде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17