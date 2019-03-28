Роналду может пропустить первую игру с "Аяксом"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рискует пропустить первую игру против "Аякса".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец еще раз обследовал травмированное бедро, однако клуб отказывается объявлять его результаты.

Источник уверен, что Роналду не сыграет в матчах с "Эмполи" и "Кальяри", а также, скорее всего, пропустит первую игру с "Аяксом".

Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов запланирован на 10 апреля. Напомним, что Роналду травмировался в игре отборочного раунда Евро-2020 с Сербией (1:1).

В этом сезоне на счету Роналду 24 гола и 12 ассистов в 36 играх.

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