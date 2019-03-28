Роналду может пропустить первую игру с "Аяксом"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рискует пропустить первую игру против "Аякса".
По сведениям La Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец еще раз обследовал травмированное бедро, однако клуб отказывается объявлять его результаты.
Источник уверен, что Роналду не сыграет в матчах с "Эмполи" и "Кальяри", а также, скорее всего, пропустит первую игру с "Аяксом".
Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов запланирован на 10 апреля. Напомним, что Роналду травмировался в игре отборочного раунда Евро-2020 с Сербией (1:1).
В этом сезоне на счету Роналду 24 гола и 12 ассистов в 36 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11