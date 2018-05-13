Роналду может стать секундантом у российского бойца ММА



Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил, что он намерен предложит нападающему "Реала" Криштиану Роналду побыть его секундантом на одном из ближайших боев.

"Я спрошу у Роналду, сможет ли он стать секундантом. Думаю, что если у них будет межсезонье – то, почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то, боюсь, что не получится", – приводят слова Нурмагомедова российский СМИ.

Стоит отметить, что Нурмагомедов является чемпионом мира в легком весе.

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