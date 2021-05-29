Роналду может стать заменой для Мбаппе в ПСЖ

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Роналду может стать заменой для Мбаппе в ПСЖ

Фото инстаграм Криштиану Роналду

ПСЖ рассматривает вариант с подписанием нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации La Gazzetta dello Sport, парижане видят в 36-летнем футболисте замену для Килиана Мбаппе, который пока отказывается продлевать контракт, истекающий в 2022 году.

Чтобы заполучить звёздного португальца, ПСЖ готов включить в сделку форварда Мауро Икарди, давно входящего в сферу интересов "старой синьоры".

Сам Роналду также собирается летом сменить команду. В минувшем сезоне он забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

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