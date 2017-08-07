Роналду может сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду попал в заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный твиттер клуба.

Таким образом, 32-летний португалец, который пропустил всю предсезонную подготовку "сливочных", может принять участие в первом официальном поединке нового сезона.

Напомним, что матч "Реал" - "Манчестер Юнайтед" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

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