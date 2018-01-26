Роналду может сыграть с "Валенсией"



Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду сможет принять участие в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", сообщает Marca.

Сегодня футболист тренировался в общей группе с полной нагрузкой, наравне с остальными игроками.

Напомним, что форвард получил повреждение лица в матче 20-го тура с "Депортиво" (7:1).

В этом сезоне 32-летний Роналду провел за "Реал" 25 матчей, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

Матч "Валенсия" - "Реал" состоится 27 января и начнется в 18:15 мск.

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