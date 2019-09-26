Роналду может установить антирекорд Серии А



Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду близок к антирекорду чемпионата Италии по количеству неудачных ударов со штрафных, сообщает AS.

По сведениям издания, португалец не может сумел забить со штрафных в 18 последних попытках. Хуже серия была лишь у нападающего "Фрозиноне" Камилло Чиано, который нанес 21 неточный удар подряд.

Стоит отметить, что 34-летний Роналду не забил уже 24 штрафных удара кряду во всех турнирах. Португалец 15 раз пробил в стенку, дважды - мимо ворот, и семь раз его удары отразили голкиперы.

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