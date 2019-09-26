Роналду может установить антирекорд Серии А
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду близок к антирекорду чемпионата Италии по количеству неудачных ударов со штрафных, сообщает AS.
По сведениям издания, португалец не может сумел забить со штрафных в 18 последних попытках. Хуже серия была лишь у нападающего "Фрозиноне" Камилло Чиано, который нанес 21 неточный удар подряд.
Стоит отметить, что 34-летний Роналду не забил уже 24 штрафных удара кряду во всех турнирах. Португалец 15 раз пробил в стенку, дважды - мимо ворот, и семь раз его удары отразили голкиперы.
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|5
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|Наполи
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|Кальяри
|5
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|Рома
|5
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|Болонья
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|Лацио
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|7
|9
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|6
|10
|Милан
|4
|6
|11
|Сассуоло
|5
|6
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|Брешия
|5
|6
|13
|Парма
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|6
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|Лечче
|5
|6
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|Фиорентина
|5
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|Хеллас Верона
|5
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|17
|Дженоа
|5
|5
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|5
|4
|19
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|5
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|Сампдория
|5
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