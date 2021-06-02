Роналду может установить рекорд чемпионатов Европы
Фото: инстаграм Роналду
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду близок к новому рекорду чемпионатов Европы.
Как сообщает Gracenote Live, на данный момент 36-летний португалец делит первое место с экс-игроком сборной Франции Мишелем Платини по количеству голов на Евро. На счету обоих по 9 голов.
Таким образом, если Роналду забьет хотя бы один гол, то станет лидером по этому показателю.
Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 Португалии предстоит сыграть против Венгрии, Франции и Германии.
Читайте также: Роналду - лучший форвард минувшего сезона Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, сколько Месси заработает по новому контракту с "Барселоной"
-
Стало известно, какие каналы покажут матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020
-
"Спартак" продлил контракт с Тилем и отправил его в аренду в "Фейеноорд"
-
Французская Лига 1 будет сокращена в 2023 году
-
"Вольфсбург" нацелился на форварда "Спартака" Ларссона
Лента новостей
-
Варан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" общается с агентами Андре Силвы
-
Анчелотти прокомментировал результативность Роналду
-
Анчелотти высказался после возвращения в "Реал"
-
Доннарумма договорился с "ПСЖ" о контракте
-
Названы участники Кубка Париматч Премьер-2021
-
ЦСКА продлил контракт с Васиным
-
1
Стало известно, сколько Месси заработает по новому контракту с "Барселоной"
-
1
Роналду может установить рекорд чемпионатов Европы
-
СМИ: "Зенит" выкупил Чистякова
-
Стало известно, какие каналы покажут матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020
-
"Спартак" продлил контракт с Тилем и отправил его в аренду в "Фейеноорд"
-
В "Спартаке" прокомментировали интерес "Вольфсбурга" к Ларссону
-
Сразу четыре представителя "Манчестер Сити" претендуют на приз игроку года АПЛ по версии футболистов
-
Дзюба - лучший футболист РПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной
-
"Тоттенхэм" близок к назначению Конте
-
1
Агент Ярмоленко исключил переезд игрока в Россию
-
Французская Лига 1 будет сокращена в 2023 году
-
"Вольфсбург" нацелился на форварда "Спартака" Ларссона
-
"Динамо" продлило контракт с Шиманьски
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1