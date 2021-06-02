Роналду может установить рекорд чемпионатов Европы

1 Теги португалиякриштиану роналдумишель платинистатистика

Роналду может установить рекорд чемпионатов ЕвропыФото: инстаграм Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду близок к новому рекорду чемпионатов Европы.

Как сообщает Gracenote Live, на данный момент 36-летний португалец делит первое место с экс-игроком сборной Франции Мишелем Платини по количеству голов на Евро. На счету обоих по 9 голов.

Таким образом, если Роналду забьет хотя бы один гол, то станет лидером по этому показателю.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 Португалии предстоит сыграть против Венгрии, Франции и Германии.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Для пятикратного победителя ЛЧ и чемпиона Серии А , АПЛ, Ла Лиги и т.п. нет недостижимых вершин , в т.ч. и эту он покорит с лёгкостью.

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