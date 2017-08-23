Роналду может уйти из "Реала" этим летом

Форвард "Реала" Криштиану Роналду все-таки может уйти из клуба, сообщает El Pais.

По сведениям издания, футболист недоволен пятиматчевым баном за толчок арбитра.

Источник из окружения футболиста сообщил, что в "Реале" на 100 процентов уверены, что он не покинет клуб, однако сам Роналду не дает никаких гарантий.

"Посмотрим, что произойдет до 31 августа" - сообщил источник.

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