Роналду может уйти из "Реала" только в одном направлении

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду может уйти из своего клуба только в одном направлении.

По сведениям испанской прессы, выручить с продажи своего форварда президент королевского клуба Флорентино Перес планирует порядка 150-ти миллионов евро. Однако на сегодняшний день удовлетворить финансовые аппетиты босса "сливочных" и самого игрока, который желает стать самым высокооплачиваемым игроком планеты, готовы только в США.

Напомним, ранее появилась информация, что Роналду уже определился с клубом, в который он перейдет летом. | soccernews.ru