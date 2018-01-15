Роналду может уйти из "Реала" только в одном направлении

Теги криштиану роналдуреал мадридфлорентино перес

Роналду может уйти из "Реала" только в одном направленииВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду может уйти из своего клуба только в одном направлении.

По сведениям испанской прессы, выручить с продажи своего форварда президент королевского клуба Флорентино Перес планирует порядка 150-ти миллионов евро. Однако на сегодняшний день удовлетворить финансовые аппетиты босса "сливочных" и самого игрока, который желает стать самым высокооплачиваемым игроком планеты, готовы только в США.

Напомним, ранее появилась информация, что Роналду уже определился с клубом, в который он перейдет летом. | soccernews.ru

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