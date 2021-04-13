Роналду может вернуться в АПЛ

1 Теги криштиану роналдуманчестер юнайтедтрансферыювентусполь погба

Роналду может вернуться в АПЛФото: Твиттер @Cristiano 
По информации издания Calciomercato, "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут произвести обмен игроками.

Источник сообщает, что итальянцы готовы отпустить Криштиану Роналду в Англию. Взамен они планируют получить полузащитника сборной Франции Поля Погба, который не торопится подписывать новое соглашение с "манкунианцами".

В последнее время в СМИ стала появляться информация о том, что португалец может покинуть "Ювентус" после окончания сезона. Это связано как с неудовлетворительной игрой команды, так и финансовыми проблемами в клубе.

В текущем сезоне Серии А 35-летний Роналду выходил на поле в 27 матчах. На его счету 25 голов и 3 результативные передачи.

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lesnovsky

Правильно... Может ЛЕ выиграет... Для коллекции... Хе-хе

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