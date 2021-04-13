Роналду может вернуться в АПЛ
Фото: Твиттер @Cristiano
По информации издания Calciomercato, "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут произвести обмен игроками.
Источник сообщает, что итальянцы готовы отпустить Криштиану Роналду в Англию. Взамен они планируют получить полузащитника сборной Франции Поля Погба, который не торопится подписывать новое соглашение с "манкунианцами".
В последнее время в СМИ стала появляться информация о том, что португалец может покинуть "Ювентус" после окончания сезона. Это связано как с неудовлетворительной игрой команды, так и финансовыми проблемами в клубе.
В текущем сезоне Серии А 35-летний Роналду выходил на поле в 27 матчах. На его счету 25 голов и 3 результативные передачи.
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|Команда
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|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
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