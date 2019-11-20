Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед" летом 2020 года, сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире телеканала La Sexta.

"Роналду может покинуть "Ювентус", если в этом сезоне клуб не выиграет Лигу Чемпионов. Он перешел в "Юве", чтобы выиграть турнир с третьим клубом в карьере, но это оказалось очень сложно. "Ювентус" нацелен на покупки Погба и Мбаппе. Эти трансферы осуществить будет сложно, так как потолок зарплат ограничен. В этом случае им придется расстаться с Роналду. Поэтому вариант с "Манчестер Юнайтед" вполне реален", - сказал Инда.

Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду придумал, как уладить конфликт с игроками "Ювентуса". | http://soccernews.ru