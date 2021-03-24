Роналду готов вернуться в "Реал"

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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду после завершения сезона в Италии готов покинуть команду и вернуться в "Реал", сообщает Marca.

36-летний португалец уверен, что возраст не станет для него помехой и он сможет быть полезен "сливочным". По этой причине он будет готов рассмотреть предложение, если оно поступит.

Напомним, что Роналду выступал за "королевский клуб" с 2009-го по 2018 год.

За это время вместе с командой он стал обладателем 15 трофеев, в том числе четырех кубков Лиги Чемпионов. За время выступления в "Реале", нападающий был награжден четырьмя "Золотыми мячами"

В текущем сезоне португалец выходил на поле в 24 матчах Серии А. На его счету 23 забитых гола и 3 результативные передачи.