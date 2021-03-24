Роналду готов вернуться в "Реал"
Фото: Твиттер @Cristiano
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду после завершения сезона в Италии готов покинуть команду и вернуться в "Реал", сообщает Marca.
36-летний португалец уверен, что возраст не станет для него помехой и он сможет быть полезен "сливочным". По этой причине он будет готов рассмотреть предложение, если оно поступит.
Напомним, что Роналду выступал за "королевский клуб" с 2009-го по 2018 год.
За это время вместе с командой он стал обладателем 15 трофеев, в том числе четырех кубков Лиги Чемпионов. За время выступления в "Реале", нападающий был награжден четырьмя "Золотыми мячами"
В текущем сезоне португалец выходил на поле в 24 матчах Серии А. На его счету 23 забитых гола и 3 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
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|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14