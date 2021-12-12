Роналду может вернуться в "Реал"

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Роналду может вернуться в "Реал"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал", сообщает Football Insider.

По сведениям источника, португалец не уверен в перспективах английского клуба под руководством нового наставника Ральфа Рангника, поэтому задумался о смене клуба. В "Реале" готовы рассмотреть вариант с возвращением форварда.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 19 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду с 2014 года играет с неизлечимой травмой. | http://soccernews.ru
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