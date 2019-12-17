Роналду может завершить карьеру в "Ювентусе"

Жорже Мендеш, агент форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, не исключил, что его клиент будет выступать за туринский клуб до конца карьеры.

"Да, Роналду может сделать это. Он подписал контракт. Криштиану счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером", - цитирует Мендеша Calciomercato.

Напомним, что 34-летний Роналду перешёл в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.

За полтора сезона звёздный португалец забил 39 голов и сделал 12 ассистов в 62 матчах. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до июня 2022 года.

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