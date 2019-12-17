Роналду может завершить карьеру в "Ювентусе"
Жорже Мендеш, агент форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, не исключил, что его клиент будет выступать за туринский клуб до конца карьеры.
"Да, Роналду может сделать это. Он подписал контракт. Криштиану счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером", - цитирует Мендеша Calciomercato.
Напомним, что 34-летний Роналду перешёл в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.
За полтора сезона звёздный португалец забил 39 голов и сделал 12 ассистов в 62 матчах. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до июня 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|39
|2
|Ювентус
|16
|39
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|15
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9