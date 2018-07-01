Роналду: "Мы играли лучше сборной Уругвая"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая.

"Я очень горд представлять Португалию как капитан сборной. Это великолепная и трудолюбивая команда. Я горжусь партнёрами и тренерским штабом. Мы играли лучше сборной Уругвая. Но побеждает, к сожалению, тот, кто больше забивает. Следует поздравить соперника. Но мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами" - сказал Роналду.

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