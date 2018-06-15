Роналду: "Мы собираемся обыграть Испанию"



Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его команда намерена добиться победы над сборной Испании в матче Чемпионата Мира-2018.

"Мы собираемся обыграть Испанию", – приводит слова Роналду AS.

Напомним, что матч Португалия – Испания состоится сегодня, 15 июня в 21:00 мск.

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