Роналду на 4 часа раньше прибыл на базу "Ювентуса" для индивидуальной тренировки

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Роналду на 4 часа раньше прибыл на базу "Ювентуса" для индивидуальной тренировки

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду усиленно готовится к возобновлению сезона.

Как сообщает Tuttosport, 35-летний португалец на 4 часа раньше прибыл на базу "старой синьоры" в Континассе, чтобы провести индивидуальную тренировку до начала командного занятия.

По сведениям источника, все футболисты "Ювентуса" пребывают в хорошей физической форме.

В текущем сезоне на счету Роналду 25 голов и 4 ассиста в 32 матчах.

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