Роналду на курорте сфотографировался с Санта-Клаусом

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Роналду на курорте сфотографировался с Санта-Клаусом

Семья нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду поехала праздновать Рождество на курорт.

На солнечном пляже португалец, его невеста Джорджина Родригес и четверо детей встретили Санта-Клауса и сфотографировались с ним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wish a Merry Christmas to everyone

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Месси, Роналду и Хави вошли в сборную лучших игроков в истории по версии Cadena SER. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это Лео спрятался в красном костюме.Хитрец!

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Шнюк
Шнюк

Это он с Юпитера пожаловал? Или Сатурна? Наинопланетнейший то?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

С планеты гномов бородатых.

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Шнюк
Шнюк

Странно, а почему же он дятлов с нетрадиционной секс. ориентацией не поздравляет? Они тут анус за него рвут?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он пришлет им их любимые секс-игрушки со своим изображением и плакат с его эротической новогодней фотосессией

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