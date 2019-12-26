Роналду на курорте сфотографировался с Санта-Клаусом

Семья нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду поехала праздновать Рождество на курорт.

На солнечном пляже португалец, его невеста Джорджина Родригес и четверо детей встретили Санта-Клауса и сфотографировались с ним.

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

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