Роналду: "На протяжении всего матча игроки "Ювентуса" подталкивали нас в спину"

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Роналду: "На протяжении всего матча игроки "Ювентуса" подталкивали нас в спину"Форвард "Реала" Криштиану Роналду заявил, что ему непонятно недовольство игроков "Ювентуса" по поводу назначенного пенальти в концовке матча 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что "Реал" забил гол при счете 0:3, оформив выход в полуфинал турнира.

"Я не понимаю, почему они протестовали. Если по мнению туринцев пенальти не было, тогда Васкес забил бы с игры. На протяжении всего матча они нас подталкивали в спину. Это их стиль. Но мы рады, что все же вышли в полуфинал", - сказал он.

Напомним, Роналду покорилось очередное достижение. | soccernews.ru

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