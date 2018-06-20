Роналду на текущем Чемпионате Мира забил больше, чем на трёх предыдущих мундиалях вместе взятых

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота национальной команды Марокко в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Этот гол стал для 33-летнего бомбардира четвёртым на текущем мундиале. Стоит отметить, что это больше, чем на трёх предыдущих ЧМ вместе взятых.

Ранее Роналду принимал участие в трёх мировых первенствах в 2006, 2010 и 2014 году, забив на каждом из них всего по 1 голу.

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