Роналду на тренировке травмировал оператора

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Роналду на тренировке травмировал оператора

Лидер "Реала" Криштиану Роналду нанес травму оператору.

На тренировке перед финалом Лиги Чемпионов португалец сильно ударив угодил мячом в оператора, которому пришлось накладывать швы на рассеченную бровь.

Отметим, что после этого Роналду, чтобы загладить вину подарил оператору свою куртку.

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