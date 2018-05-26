Роналду на тренировке травмировал оператора

Лидер "Реала" Криштиану Роналду нанес травму оператору.

На тренировке перед финалом Лиги Чемпионов португалец сильно ударив угодил мячом в оператора, которому пришлось накладывать швы на рассеченную бровь.

Отметим, что после этого Роналду, чтобы загладить вину подарил оператору свою куртку.

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