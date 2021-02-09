Роналду - на третьем месте по голам на клубном уровне. Пеле - на втором

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список из игроков, которые смогли забить не менее 500 голов на клубном уровне.

Среди действующих игроков, больше всех за клубы смог забить форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он занимает общее третье место, забив 661 гол. Лионель Месси расположился на пятом месте (651), нападающий "Милана" Златан Ибрагимович на днях попал в этот список и пока занимает 15 место (501).

В список по состоянию на 8 февраля 2021 года вошли:

1. Ромарио (экс-"Барселона", ПСВ, "Васко да Гама") – 689 голов.

2. Пеле (экс-"Сантос", "Нью-Йорк Космос") – 684.

3. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 661.

4. Йозеф Бицан (экс-"Славия" Прага, "Рапид" Вена) – 656.

5. Лионель Месси ("Барселона") – 651.

6. Ференц Пушкаш (экс-"Реал", "Гонвед") – 645.

7. Джимми Джонс (экс-"Гленавон") – 635.

8. Джо Бэмбрик (экс-"Челси", "Линфилд") – 593.

9. Эйсебио (экс-"Бенфика") – 581.

10. Герд Мюллер (экс-"Бавария") – 566.

11. Гленн Фергюсон (экс-"Гленавон", "Линфилд") – 562.

12-13. Фернанду Пейротеу (экс-"Спортинг") – 538.

12-13. Джимми Макгрори (экс-"Селтик") – 538.

14. Уве Зеелер (экс-"Гамбург") – 508.

15. Златан Ибрагимович ("Милан") – 501.