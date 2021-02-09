Роналду - на третьем месте по голам на клубном уровне. Пеле - на втором

Теги криштиану роналдупелелионель мессизлатан ибрагимович

Роналду - на третьем месте по голам на клубном уровне. Пеле - на второмМеждународная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список из игроков, которые смогли забить не менее 500 голов на клубном уровне.

Среди действующих игроков, больше всех за клубы смог забить форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он занимает общее третье место, забив 661 гол. Лионель Месси расположился на пятом месте (651), нападающий "Милана" Златан Ибрагимович на днях попал в этот список и пока занимает 15 место (501).

В список по состоянию на 8 февраля 2021 года вошли:

1. Ромарио (экс-"Барселона", ПСВ, "Васко да Гама") – 689 голов.

2. Пеле (экс-"Сантос", "Нью-Йорк Космос") – 684.

3. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 661.

4. Йозеф Бицан (экс-"Славия" Прага, "Рапид" Вена) – 656.

5. Лионель Месси ("Барселона") – 651.

6. Ференц Пушкаш (экс-"Реал", "Гонвед") – 645.

7. Джимми Джонс (экс-"Гленавон") – 635.

8. Джо Бэмбрик (экс-"Челси", "Линфилд") – 593.

9. Эйсебио (экс-"Бенфика") – 581.

10. Герд Мюллер (экс-"Бавария") – 566.

11. Гленн Фергюсон (экс-"Гленавон", "Линфилд") – 562.

12-13. Фернанду Пейротеу (экс-"Спортинг") – 538.

12-13. Джимми Макгрори (экс-"Селтик") – 538.

14. Уве Зеелер (экс-"Гамбург") – 508.

15. Златан Ибрагимович ("Милан") – 501.

16. Альфредо Ди Стефано (экс-"Реал") – 500.

Читать также:  Ибрагимович отреагировал на 500-й гол в клубной карьере | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси – лучший игрок десятилетия по версии IFFHS

Месси – лучший игрок десятилетия по версии IFFHS

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов