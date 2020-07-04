Роналду набрал 30 очков по системе "гол-пас" в 26 матчах Серии А в этом сезоне

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отдал голевую передачу и забил гол в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Торино" (3:1).

Таким образом, 35-летний португалец набрал 30 (25+5) очков по системе "гол+пас" в 26 матчах Серии А в этом сезоне.

После 30 туров чемпионата Италии "Ювентус" с 75 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

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