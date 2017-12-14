Роналду начал переговоры по своему уходу из "Реала"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду начал переговоры по своему уходу из королевского клуба.

Как информирует football.fr, 32-летний форвард уже дал указания своим адвокатам достичь соглашения с руководством "сливочных" о том, чтобы по окончанию текущего сезона он смог сменить команду. Главной причиной желания португальца покинуть столицу Испании называется его разочарование действиями президента клуба Флорентино Переса, который не только не поддержал футболиста в его проблемах с налоговыми органами, но и отказался делать его самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Напомним, Роналду обошел Месси и установил очередной рекорд. | soccernews.ru