Роналду начал переговоры по своему уходу из "Реала"

Теги криштиану роналдуреал мадридфлорентино перес

Роналду начал переговоры по своему уходу из "Реала"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду начал переговоры по своему уходу из королевского клуба.

Как информирует football.fr, 32-летний форвард уже дал указания своим адвокатам достичь соглашения с руководством "сливочных" о том, чтобы по окончанию текущего сезона он смог сменить команду. Главной причиной желания португальца покинуть столицу Испании называется его разочарование действиями президента клуба Флорентино Переса, который не только не поддержал футболиста в его проблемах с налоговыми органами, но и отказался делать его самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Напомним, Роналду обошел Месси и установил очередной рекорд. | soccernews.ru

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