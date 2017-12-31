Роналду начал поиски школы для своего сына в Англии

Теги криштиану роналдуреал мадридманчестер юнайтед

Роналду начал поиски школы для своего сына в АнглииВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду начал поиски школы для своего старшего сына в Англии, информирует Sunday Mirror.

По сведениям издания, эти действия португальского форварда свидетельствуют о его возвращении летом следующего года в Премьер-Лигу. Ожидается, что 32-летний нападающий продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". За него "красные дьяволы" выплатят королевскому клубу порядка 100 миллионов евро.

Напомним, Роналду вышел на контакт с двумя еропейскими топ-клубами. | soccernews.ru

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