Роналду: "Начать 2020 год с хет-трика и победы - невероятное чувство!"

6 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду: "Начать 2020 год с хет-трика и победы - невероятное чувство!"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в твиттере поделился эмоциями после победного матча с "Кальяри" (4:0) в рамках 18-го тура Серии А.

В этой встрече футболист забил три гола и стал первым футболистом в топ-5 лиг Европы, который забил хотя бы один раз в каждом году на протяжении последних 18 лет.

"Начать 2020 год с хет-трика и победы - невероятное чувство!", - написал Роналду в твиттере.

А еще: Роналду сделал 36-й хет-трик в чемпионатах и обошел Месси| http://soccernews.ru 
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кому ты рассказываешь?Только Пьянь из ваших традиционный,а ты...любитель дырявых))

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Карыч
Карыч

Месси: "Встретил Новый год с ощущением, что выкинул фальшивого недофутболиста с 5 липовыми ЗМ на помойку истории".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Карыч:"Встретил НГ с ощушением,что я никчемное никому ненужное существо неопределенной ориентации"

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Карыч
Карыч

Попизди, то сейчас накручу тебе пару тысяч минусов а потом забаню, как твоего ебанутого на всю голову бойфренда! )))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Забань меня!Забань меня полностью!А смелости хватит?)

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Карыч
Карыч

Не, ну вы тоже придумали. На традиционной ориентации про-барсовском сайте, начали крутить шуры-муры. Вам что, "радужных" сайтов не хватает, что вы здесь начали совокупляться? )))

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