Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в твиттере поделился эмоциями после победного матча с "Кальяри" (4:0) в рамках 18-го тура Серии А.

В этой встрече футболист забил три гола и стал первым футболистом в топ-5 лиг Европы, который забил хотя бы один раз в каждом году на протяжении последних 18 лет.

"Начать 2020 год с хет-трика и победы - невероятное чувство!", - написал Роналду в твиттере.

Amazing feeling to kick off 2020 with a hat-trick and a victory!⚽⚽⚽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/M8XD1ZQrhl