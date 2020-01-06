Роналду надеется на поражение "Интера" в матче с "Наполи"

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Роналду надеется на поражение "Интера" в матче с "Наполи"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что думает о победном матче с "Кальяри" (4:0).

В этой встрече португалец оформил хет-трик.

"Главное - что мы выиграли. Мы отлично играли и создавали много голевых моментов. Я доволен хет-триком, важно было оказать давление на "Интер".

Мы становимся все лучше от матчу к матчу и не только в обороне, но и в защите, атаке и полузащите.

Надеюсь, что "Интер" проиграет в матче с "Наполи", - передает слова Роналду Football Italia.

После 18 туров чемпионата Италии "Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице.

Матч "Наполи" - "Интер" состоится сегодня, 6 января. Начало - в 22:45 (мск).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Наполи сейчас разобранный по командному движению и игре.Но,кто знает...

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