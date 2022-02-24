Роналду накричал на Де Хеа во время матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Во время первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" (1:1) произошла словесная перепалка между Криштиану Роналду и Давидом Де Хеа.

Инцидент случился в начале второго тайма поединка в Мадриде.

По данным СМИ, португалец выражал недовольство тем, что вратарь "красных дьяволов" не выносит мяч на него.

Напомним, что ответная встреча "МЮ" и "Атлетико" состоится 15 марта в Манчестере.

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