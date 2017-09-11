Роналду наложил вето на покупку Левандовски

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиреал мадридкриштиану роналду

Роналду наложил вето на покупку ЛевандовскиФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду наложил вето на покупку своим клубом ведущего бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Как информирует испанская пресса, в летнее трансферное окно "сливочные" были готовы предпринять попытки заполучить ключевого игрока чемпионов Германии. Однако подписание поляка было отложено из-за позиции главной звезды королевского клуба, который выступил против прихода Левандовски ввиду опасений из-за того, что в таком случае тренерский штаб будет еще чаще использовать ротацию в матчах "Реала".

Напомним, Филипе Луис высказался о возможном выигрыше Роналду очередного "Золотого мяча". | soccernews.ru

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