Роналду наложил вето на покупку Левандовски

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду наложил вето на покупку своим клубом ведущего бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Как информирует испанская пресса, в летнее трансферное окно "сливочные" были готовы предпринять попытки заполучить ключевого игрока чемпионов Германии. Однако подписание поляка было отложено из-за позиции главной звезды королевского клуба, который выступил против прихода Левандовски ввиду опасений из-за того, что в таком случае тренерский штаб будет еще чаще использовать ротацию в матчах "Реала".

Напомним, Филипе Луис высказался о возможном выигрыше Роналду очередного "Золотого мяча". | soccernews.ru