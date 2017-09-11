Роналду наложил вето на покупку Левандовски
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду наложил вето на покупку своим клубом ведущего бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.
Как информирует испанская пресса, в летнее трансферное окно "сливочные" были готовы предпринять попытки заполучить ключевого игрока чемпионов Германии. Однако подписание поляка было отложено из-за позиции главной звезды королевского клуба, который выступил против прихода Левандовски ввиду опасений из-за того, что в таком случае тренерский штаб будет еще чаще использовать ротацию в матчах "Реала".
Напомним, Филипе Луис высказался о возможном выигрыше Роналду очередного "Золотого мяча". | soccernews.ru
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