Роналду наложил вето на возможное 100-миллионное подписание "Реала"

Теги реал мадридбавария мюнхенроберт левандовскикриштиану роналду

Роналду наложил вето на возможное 100-миллионное подписание "Реала"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступил против покупки его клубом форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец наложил вето на подписание лидера атак чемпионов Германии по причине того, что планирует в следующем сезоне лично закрыть позицию центрального нападающего в своей команде. При этом пятикратный обладатель "Золотого мяча" напрочь исключает приобретение королевским клубом любого другого игрока на эту роль.

Напомним, Буффон назвал Роналду самым решающим игроком в мировом футболе. | soccernews.ru

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