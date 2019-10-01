Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру

Теги криштиану роналдуювентус

Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру. Об этом сообщает SPORTbible.

"Я очень люблю футбол. Мне нравится доставлять удовольствие фанатам. Я люблю болельщиков Криштиану-футболиста. Возраст для меня не важен, все дело в психологии. За последние 5 лет я чаще начал думать о жизни за пределами футбола. Кто знает, что будет через пару лет", - сказал Роналду.

В этом сезоне португалец участвовал в 5 матчах РПЛ, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

А еще: Игрок "Ливерпуля" недоволен тем, что Роналду и Месси попали в сборную года| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Влашич, Крыховяк и Дзюба - претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ

Влашич, Крыховяк и Дзюба - претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 18
2 Ювентус Ювентус 6 16
3 Аталанта Аталанта 6 13
4 Наполи Наполи 6 12
5 Рома Рома 6 11
6 Лацио Лацио 6 10
7 Кальяри Кальяри 6 10
8 Торино Торино 6 9
9 Парма Парма 6 9
10 Фиорентина Фиорентина 6 8
11 Болонья Болонья 6 8
12 Удинезе Удинезе 6 7
13 Сассуоло Сассуоло 6 6
14 Хеллас Верона Хеллас Верона 6 6
15 Брешия Брешия 6 6
16 Милан Милан 6 6
17 Лечче Лечче 6 6
18 Дженоа Дженоа 6 5
19 СПАЛ СПАЛ 6 3
20 Сампдория Сампдория 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов