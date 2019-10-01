Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру. Об этом сообщает SPORTbible.

"Я очень люблю футбол. Мне нравится доставлять удовольствие фанатам. Я люблю болельщиков Криштиану-футболиста. Возраст для меня не важен, все дело в психологии. За последние 5 лет я чаще начал думать о жизни за пределами футбола. Кто знает, что будет через пару лет", - сказал Роналду.

В этом сезоне португалец участвовал в 5 матчах РПЛ, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

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