Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру. Об этом сообщает SPORTbible.
"Я очень люблю футбол. Мне нравится доставлять удовольствие фанатам. Я люблю болельщиков Криштиану-футболиста. Возраст для меня не важен, все дело в психологии. За последние 5 лет я чаще начал думать о жизни за пределами футбола. Кто знает, что будет через пару лет", - сказал Роналду.
В этом сезоне португалец участвовал в 5 матчах РПЛ, отметившись 3 голами и 1 ассистом.
А еще: Игрок "Ливерпуля" недоволен тем, что Роналду и Месси попали в сборную года| http://soccernews.ru
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