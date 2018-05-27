Роналду намекнул на уход из "Реала"

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Роналду намекнул на уход из "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду намекнул на свой уход из королевского клуба.

После победы "сливочных" в финале Лиги Чемпионов 33-летний португалец сделал неоднозначное заявление: "Было очень приятно играть за "Реал". В ближайшие дни я отвечу на вопросы относительно своего будущего. А сейчас надо получать наслаждение от того, что мы переписали историю".

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