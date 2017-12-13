Роналду намерен добиться от "Реала" снижения суммы отступных по контракту

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Роналду намерен добиться от "Реала" снижения суммы отступных по контракту
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду требует от клуб снизить сумму отступных в его контракте, сообщает EcoDiario.

По сведениям издания, в данный момент "клаусула" в соглашении футболиста составляет 1 миллиард евро. При этом форвард не собирается продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что португалец недоволен повышенным интересом "Реала" к нападающему ПСЖ Неймару.

В этом сезоне 32-летний Роналду провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

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