Роналду намерен изменить свою позицию на поле

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду намерен изменить свою позицию на полеВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду в новом сезоне хочет изменить свою позицию на поле.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард "сливочных", учитывая свои возраст и состояние организма, желает выступать в будущем исключительно в роли центрального нападающего. Ввиду этого португалец уже наложил вето на подписание королевским клубом ближайшим летом нового игрока на острие атаки.

Напомним, Арбелоа дал комментарий по игре Роналду в матче с "Ювентусом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов