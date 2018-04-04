Роналду намерен изменить свою позицию на поле

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду в новом сезоне хочет изменить свою позицию на поле.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард "сливочных", учитывая свои возраст и состояние организма, желает выступать в будущем исключительно в роли центрального нападающего. Ввиду этого португалец уже наложил вето на подписание королевским клубом ближайшим летом нового игрока на острие атаки.

Напомним, Арбелоа дал комментарий по игре Роналду в матче с "Ювентусом". | soccernews.ru