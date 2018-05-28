Роналду намерен обсудить свое будущее с Пересом

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен обсудить свое будущее с президентом королевского клуба Флорентино Пересом.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард хочет встретиться с боссом "сливочных", дабы договориться о подписании нового улучшенного для него контракта. Последние же заявления португальца были продиктованы его желанием оказать давление на свой клуб.

Напомним, "Реал" рассматривает возможность обмена Роналду на Неймара. | soccernews.ru