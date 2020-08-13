Роналду намерен остаться в "Ювентусе"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не планирует менять команду этим летом.
Как сообщает AS со ссылкой на окружение футболиста, португалец всем доволен в итальянском клубе и собирается играть за "старую синьору" как минимум до 2022 года.
Ранее утверждалось, что "Ювентус" хотел бы избавиться от звёздного форварда из-за его высокой зарплаты.
35-летний Роналду сыграл за два сезона 89 матчей, забил 65 голов и сделал 18 результативных передач.
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