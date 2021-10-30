Роналду намерен поучаствовать в ЧМ-2026

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду собирается играть как минимум до 41 года.

По информации The Sun, в планах звёздного футболиста принять участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

36-летний нападающий уверен, что сможет выступать на топ-уровне до ЧМ-2026.

Если Роналду сыграет на вышеуказанном мундиале и мировом первенстве 2022 года, то станет рекордсменом по числу проведённых ЧМ (6).

Напомним, что португалец забил 115 голов в 182 матчах за свою сборную. Это мировой рекорд.

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