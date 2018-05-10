Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен принять участие в матче заключительного тура Ла Лиги.

Как информирует Marca, 33-летний форвард продолжает восстанавливаться от повреждения лодыжки. Его участие в ближайшей игре "сливочных" против "Сельты" из Виго в эту субботу исключается. Однако португалец будет полностью готов к поединку против "Вильярреала", который состоится 19-го мая. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" рассчитывает сыграть на "Эль-Мадригале", чтобы успеть набрать форму к финалу Лиги Чемпионов.

Напомним, Роналду продолжает работать по индивидуальной программе. | soccernews.ru