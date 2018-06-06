Роналду намерен сделать заявление по своему будущему

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Роналду намерен сделать заявление по своему будущемуВедущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен сделать заявление по своему будущему.

Так, по сведениям испанской прессы, о своем решении португалец планирует объявить по окончанию Чемпионата Мира в России. Если до этого времени он не получит предложения о продлении сотрудничества от "сливочных", он будет готов покинуть "Сантьяго Бернабеу". Таким образом, отмечают местные СМИ, португалец дал еще один шанс королевскому клубу согласовать с ним условия нового контракта.

Напомним, Роналду разозлило поведение Переса. | soccernews.ru

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